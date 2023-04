Il n’en peut plus de l’entraîneur de l’OM et se lâche

Thibault Morlain

Dans ce sprint final en Ligue 1, l’OM a encore perdu des points ce dimanche face à Lorient. En Bretagne, le club phocéen n’a pu faire mieux qu’un match nul (0-0). Après la rencontre, Igor Tudor a tenté d’expliquer cette contre-performance de l’OM et visiblement, Marc Libbra n’a pas du tout été convaincu par les propos avancés par le Croate.

Dans la course à la Ligue des Champions, le RC Lens a fait la bonne opération. En effet, avec le match nul de l’OM, les Lensois ont pris deux points d’avance. Une mauvaise nouvelle pour les Phocéens, accrochés par Lorient ce dimanche (0-0). Une contre-performance qui fait énormément réagir et si Igor Tudor avance la fatigue de ses joueurs, Marc Libbra ne veut en aucun cas y croire…

Frustré, Guendouzi lâche tout sur l’OM https://t.co/DoQVDVrCls pic.twitter.com/ieRZIe5kUL — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

« Je dis non »

Suite au match nul entre Lorient et l’OM, Marc Libbra s’est ainsi lâché sur Igor Tudor. Au micro d’ Europe 1 , il a confié : « Dans un sprint final où Marseille est désormais troisième, Tudor nous explique qu’il doit ménager tel ou tel joueur, je dis non. Désormais, ils n’ont plus que la Ligue 1 à jouer, ils sont éliminés de partout, donc on attend quoi ? Tout ça est très étrange ».

« Ce n’est pas possible »