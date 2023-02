«Il ne peut plus», c’est la fin pour cette star de l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titularisé par Igor Tudor dimanche soir à l’occasion de la réception de l’OGC Nice en championnat, Dimitri Payet a affiché un visage décevant avec l’OM. L’entraîneur croate a d’ailleurs fini par le sortir à la pause, et Daniel Riolo estime que l’international français est plus que jamais sur le déclin à l’OM.

« C'était un match difficile contre une équipe qui est dans une bonne période. Mais je ne peux rien reprocher à mes joueurs : je ne peux pas leur dire qu'ils n'ont pas couru ou qu'ils n'ont pas créé des choses. Ils avaient envie de bien faire », confiait Igor Tudor dimanche soir après la défaite concédée par l’OM au Vélodrome face à l’OGC Nice (1-3), refusant donc de blâmer ses joueurs pour leur performance globale. Pourtant, le technicien croate n’a pas hésiter à faire des choix très forts, sortant notamment Dimitri Payet dès la mi-temps pour le remplacer par Ruslan Malinovskyi qui a inscrit le seul but de l’OM dans cette rencontre.

« Payet est un vrai souci »

Et aux yeux de Daniel Riolo, qui s’est exprimé sur le cas Payet dans l’After Foot sur RMC Sport, le numéro 10 n’a tout simplement plus sa place à l’OM : « Vraiment, je pense que Payet c’est un vrai souci. Même sur les passes, à la limite, il peut plus presser, il n’a plus l’intensité dans le jeu, il ne va plus au combat et tout, okay. Mais il lui reste sa qualité de passe. Et ce soir, sur la première mi-temps qu’il joue, il rate quasiment toutes ses passes. Même ça il ne l’a plus. Donc je vous assure hein, on peut tourner en rond, les tactiques etc », indique Riolo.

« Il ne peut plus jouer »