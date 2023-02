L’OM doit gérer «un vrai souci» avec une de ses stars

Pierrick Levallet

Rien ne va plus pour Dimitri Payet à l'OM. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor, le joueur de 35 ans vit un véritable calvaire. Écartée du onze titulaire, la star marseillaise ne jouit plus du même temps de jeu que la saison dernière. Cependant, Dimitri Payet ne démontre plus la même qualité de jeu qu'avant non plus, et cela commence à devenir un problème à l'OM.

Dès le début de saison, Igor Tudor a fait un choix fort dans son onze. Contrairement à Jorge Sampaoli, qui lui accordait une confiance aveugle, le technicien croate a décidé d'écarter Dimitri Payet de son équipe titulaire. Le nouvel entraîneur de l’OM ne le jugeait pas assez apte physiquement pour assumer l’intensité de sa tactique de jeu.

Payet n’a toujours pas convaincu Tudor

Quelques mois plus tard, rien n’a vraiment changé. S’il a droit à un peu plus de temps de jeu, Dimitri Payet n’est toujours pas indiscutable aux yeux d’Igor Tudor (17 matchs disputés en Ligue 1, seulement 8 titularisations). Ce dimanche, le Croate l’a d’ailleurs remplacé par Alexis Sanchez à la mi-temps. Le joueur de 35 ans n’apporte toujours pas satisfaction à l’entraîneur de l’OM, et cela commence à devenir un véritable problème.

«Il ne peut plus jouer»