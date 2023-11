Il flambe à l’étranger et interpelle l’OM

Thomas Bourseau

À Arsenal, que ce soit au niveau des adversaires ou des observateurs, beaucoup considèrent William Saliba comme devenant une étoile montante de la Premier League à son poste. Le défenseur français, qui a effectué une pige à l’OM, a livré un message au club phocéen.

William Saliba s’est particulièrement aguerri pendant sa saison de prêt à l’OM en 2021/2022. En effet, deux ans après son arrivée à Arsenal à ses 18 ans, le défenseur central a été mis sur le devant de la scène par Jorge Sampaoli. En effet, sous la houlette du technicien argentin, William Saliba a brillé et s’est ouvert les portes de l’équipe de France et d’Arsenal.

Incontournable à Arsenal, Saliba a beaucoup appris à l’OM

Alors que le président Pablo Longoria et sa direction se seraient montrés ouvert à l’idée de conserver William Saliba outre l’expiration de son prêt à l’été 2022, le défenseur central formé à l’ASSE a retrouvé Arsenal et le nord de Londres tout en devenant un indéboulonnable du onze de départ de Mikel Arteta.

William Saliba dit merci à l’OM