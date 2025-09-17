«Il est plus qu’incompétent», le scandale dénoncé à l’OM

Axel Cornic

Attendu au tournant, l’Olympique de Marseille a montré des belles choses sur la pelouse du Santiago Bernabéu ce mardi, pour son retour en Ligue des Champions. Mais la défaite face au Real Madrid (2-1) fait énormément parler au lendemain de ce match, avec quelques épisodes controversés concernant l’arbitrage.

Pour un premier match, ce n’était pas si mal. L’OM a montré un visage séduisant face au Real Madrid de Kylian Mbappé, même si la rencontre s’est terminée sur une défaite. Mais ce n’est pas vraiment le résultat qui fait débat, mais plutôt quelques épisodes de la rencontre.

« Comment on peut siffler penalty sur ce genre de geste » C’est notamment le cas avec le penalty accordé au Real Madrid à une dizaine de minutes de la fin de match, pour une main de Facundo Medina. « Comment on peut siffler penalty sur ce genre de geste. C'est tout simplement scandaleux ! Comment Medina peut retirer sa main ? » s’est emporté Jérôme Rothen, sur RMC.