OM : Ça balance sur De Zerbi, «il était gênant»

Axel Cornic

Au cours du dernier mercato, il n’y a pas que les joueurs de l’Olympique de Marseille qui ont fait parler. L’avenir de Roberto De Zerbi a également été l’un des feuilletons du début de l’été, avec un possible retour en Serie A, où plusieurs clubs importants comme l’Inter, l’AC Milan ou encore l’AS Roma étaient à la recherche d’un nouveau coach.

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Roberto De Zerbi semble décidé à s’inscrire dans la durée à Marseille. Son contrat va jusqu’en juin 2027 et la relation avec Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria semble être parfaite. Mais les tentations loin de l'OM n’ont pas manqué, surtout au cours des derniers mois...

L’Inter pesait à De Zerbi La presse italienne a beaucoup parlé d’un possible retour en Serie A, pour l’ancien de Sassuolo. Plusieurs postes très importants étaient en effet libres, comme à l’AS Roma ou encore à l’AC Milan. C’est pourtant à l’Inter que De Zerbi aurait pu filer, pour y remplacer un Simone Inzaghi parti en Arabie Saoudite.