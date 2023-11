Il dénonce un mensonge sur le boss de l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'attitude de Rachid Zeroual a fait polémique en septembre dernier, puisqu'il aurait menacé Pablo Longoria ainsi que sa famille alors que leurs désaccords sont majeurs sur la gestion de l'OM. Mais le leader des South Winners, qui n'accepte pas ces accusations à son égard, apporte quelques précisions sur la vie privée du président marseillais.

L'OM vit décidément une première moitié de saison très compliquée, et qui a même frôlé la crise en septembre dernier. Une réunion entre la direction et certains supporters, dont le leader des South Winners Rachid Zeroual, aurait très mal tourné. Marcelino avait d'ailleurs présenté sa direction à l'OM quelques jours plus tard, et de son côté, le président Pablo Longoria aurait été directement menacé sur le plan personnel...

« J’ai osé tenir tête à la direction »

Interrogé sur les ondes de RMC Sport , Rachid Zeroual revient sur cette réunion tendue avec les dirigeants de l'OM : « Depuis le début de la saison, j’ai osé tenir tête à la direction, sans vouloir les vexer. J’ai été le premier à crier au scandale. En plus, on nous a fait payer 10 euros de plus pour l’abonnement pour la Ligue des champions... », confie-t-il dans un premier temps, avant de rétablir une vérité sur ses supposées menaces envers Pablo Longoria et sa famille.

« Il n’est pas marié et qu’il n’a pas d’enfants »