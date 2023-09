Il annonce déjà d'autres crises à l'OM !

Jean de Teyssière

Depuis quelques jours, l'OM est rentré dans une crise sans précédent, causant le départ de l'entraîneur marseillais, Marcelino. C'est Jacques Abardonado qui occupe donc la fonction d'intérimaire sur le banc olympien et s'il semble être attaché au club de ses débuts, il estime que les crises font parties prenantes d'un club et que celle-ci n'est ni la première, ni la dernière...

Marcelino parti, c'est au tour de Jacques Abardonado de prendre place sur le banc de l'OM. L'ancien défenseur marseillais jouera le rôle d'intérimaire et sera assisté de David Friio. Avant la rencontre importante en Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam, le coach français a donné son point de vue sur la crise en cours.

Abardonado se concentre sur l'Ajax

En conférence de presse d'avant-match, l'OM devant se reconcentrer sur le terrain et rencontrer l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, Jacques Abardonado explique comment il voit cette rencontre : « Avec David Friio, on a vu beaucoup de vidéos de l'Ajax. Ils sont en crise mais on ne s'occupe pas d'eux. »

«Le club va avoir d'autres crises mais il faut que l'on réponde présent»