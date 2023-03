Il a vécu un cauchemar, le vestiaire de l’OM se lâche

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Homme fort de l’OM durant la première partie de saison, Amine Harit s’est blessé très gravement juste avant la Coupe du monde au Qatar. L’international marocain va manquer la fin de saison, un coup dur pour Igor Tudor qui en avait fait un titulaire indiscutable. Harit, qui s’est fait opérer juste après sa blessure, continue de récupérer. Et le vestiaire est à ses côtés comme le révèle Jordan Veretout.

En novembre dernier, juste avant la Coupe du monde au Qatar qu’il devait disputer avec le Maroc, Amine Harit s’est très gravement blessé au genou contre l’AS Monaco. Un gros coup dur pour l’OM qui va devoir faire sans son international marocain pour la fin de saison, voire plus s’il met du temps à récupérer.

Amine Harit récupère correctement

Comme l’expliquait Foot Mercato cette semaine, tout se déroule bien pour le moment. Amine Harit est dans les temps mais ni lui ni l’OM ne voudront se presser. En attendant, l’ancien joueur de Schalke 04 récupère petit à petit. En restant proche du groupe marseillais.

L’OM toujours à ses côtés