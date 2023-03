Guendouzi écarté, l’OM lâche ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Moins bien depuis qu’il est revenu de la Coupe du monde au Qatar, Matteo Guendouzi a débuté plusieurs matchs sur le banc de touche. L’international français a parlé de sa situation en conférence de presse avant d’être imité par Igor Tudor, son entraîneur, qui a rappelé qu’il en attendait toujours plus de lui.

Depuis son retour de la Coupe du monde, Matteo Guendouzi vit une période compliquée. Le milieu de terrain de l’OM a moins de temps de jeu, Igor Tudor n’a d’ailleurs pas hésité à le faire débuter sur le banc de touche à plusieurs reprises. Présent en conférence de presse avant d’affronter Montpellier vendredi soir, Matteo Guendouzi est revenu sur cette petite phase de moins bien.

«Il y a des choix à faire et faut l’accepter»

« Je suis un compétiteur. J’ai toujours envie de jouer tous les matchs. Je n’ai pas envie de sortir. J’ai été comme ça depuis mon plus jeune âge. Je veux aider au maximum mes coéquipiers. Mais il faut accepter les décisions du coach. Il faut montrer à l’entraînement que t’es le meilleur. J’ai quand même eu beaucoup de temps de jeu cette saison. J’espère encore en avoir d’ici la fin de saison. Quand je suis sur le banc, c’est difficile, t’as envie d’être sur le terrain. Tu te sens à court de force. T’oublies tout ça quand t’es sur le terrain. Je pense que c’est pareil pour les autres joueurs de l’équipe. Il y a des choix à faire et faut l’accepter », a déclaré l’international français devant les médias.

«Il peut devenir un joueur de très haut niveau»