Un énorme coup dur se confirme pour l'OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé lors du match amical opposant le Maroc au Brésil, Azzedine Ounahi est victime d'une fracture de l'orteil. Et la sentence est tombée pour le milieu de terrain de l'OM qui va se faire opérer et devrait être absent deux mois, ce qui signifie une fin de saison pour le demi-finaliste de la Coupe du monde.

Durant le mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille n'a pas chômé, recrutant trois nouveaux joueurs. Le club phocéen a notamment réalisé une très jolie affaire en obtenant la signature d'Azzedine Ounahi pour environ 8M€. L'international marocain, qui évoluait à Angers, était l'une des révélations de la Coupe du monde avec le Maroc qui a atteint les demi-finales du Mondial au Qatar.

L’OM veut boucler un transfert à 40M€, il se fait calmer https://t.co/mWVJmCePQI pic.twitter.com/rqFokglPGs — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Fin de saison pour Ounahi

Mais alors qu'il se contentait simplement de quelques entrées en jeu depuis sa signature à l'OM, Azzedine Ounahi ne devrait plus refouler les terrains cette saison. Et pour cause, le milieu de terrain s'est blessé lors du match amical remporté par le Maroc face au Brésil (2-1). Et selon les informations de RMC , l'ancien Angevins a passé des examens qui ont confirmé que sa fracture à un orteil nécessitait une intervention chirurgicale. La durée de son indisponibilité est estimée à deux mois. Par conséquent, sauf miracle, la saison d'Azzedine Ounahi est terminée.

Nouveau coup dur après Harit

C'est un coup dur pour l'OM. Azzedine Ounahi montait effectivement en puissance ces dernières semaines après être revenu fatigué de la Coupe du monde. Après son compatriote Amine Harit, victime d'une rupture des ligaments croisés, Ounahi est donc le second marseillais qui voit sa saison prendre fin à cause d'une blessure...