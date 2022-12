Coupe du monde 2022 : Forfait avec le Maroc, l’énorme déception d’Amine Harit

Thibault Morlain

Ce mercredi, le Maroc affrontera l’équipe de France pour une place en finale de la Coupe du monde. Une rencontre qu’aurait très bien pu disputer Amine Harit, qui avait été appelé par Walid Regragui avec les Lions de l’Atlas. Malheureusement, le joueur de l’OM a dû renoncer à se rendre au Qatar suite à une terrible blessure au genou. Et voilà qu’aujourd’hui, Harit serait terriblement déçu…

Le Maroc est la grosse surprise de cette Coupe du monde au Qatar. Dans un groupe avec notamment la Belgique et la Croatie, on ne donnait pas cher des Lions de l’Atlas. Ils ont finalement fini à la première place de leur groupe, éliminant pas la suite l’Espagne et le Portugal. Rien que ça. Menés par Walid Regragui, les Marocains impressionnent par leur collectif, eux qui doivent pourtant faire avec certains absents. C’est le cas d’Amine Harit. A 25 ans, le joueur de l’OM aurait dû être avec Achraf Hakimi, Hakim Ziyech et compagnie… Une grosse blessure au genou en a finalement décidé autrement. Touché face à l’AS Monaco, Harit a vu ses espoirs de Coupe du monde s’envoler et forcément, la déception est immense chez le milieu offensif.

France-Maroc : Le match des retrouvailles ! https://t.co/lsbFcvKVKZ pic.twitter.com/GvUJd4lrGK — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

« Il me disait qu’il était forcément triste et frustré »

International marocain, Imran Louza manque lui aussi la Coupe du monde à cause d’une blessure. Dans la même situation qu'Amine Harit, il a d’ailleurs révélé ses discussions avec le joueur de l’OM et le ressenti de ce dernier. Pour Tribune Nantaise , le joueur de Watford a ainsi expliqué : « Je l’ai eu au téléphone hier. Il me disait qu’il était forcément triste et frustré, parce qu’il devait y être, j’ai vraiment de la peine pour lui. Ce qu’il fait avec Marseille, c’est incroyable, le fait qu’il ne soit pas avec le groupe, c’est dur. Mais les gars pensent forcément à lui quand ils ramènent des victoires ».

Harit est au Qatar avec le Maroc