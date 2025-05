Guardiola - OM : Le gros échec annoncé en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deuxième derrière le PSG avant de défier le LOSC ce dimanche, l'OM est loin de réaliser une mauvaise saison. Pourtant, certains observateurs en attendaient plus. C'est le cas de l'ancien député européen Karim Zeribi, qui espérait un jeu plus alléchant de la part de Roberto de Zerbi, membre de l'école Guardiola.

Roberto de Zerbi ne fait pas partie des meilleurs. Le coach de l’OM, loin de réaliser une mauvaise saison, n’a pas été nommé pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 de la saison lors des trophées UNFP. Une absence qui peut s’expliquer par plusieurs aspects, à commencer par le visage affiché par l’OM tout au long de la saison. Bien que deuxième au classement à trois matches de la fin de saison, le club marseillais a enchaîné les hauts et les bas, malgré un effectif taillé pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Un déçu de De Zerbi s'exprime

Sur le plateau de Sud Radio, Karim Zeribi a fait part de son immense déception, lui qui en attendait tant de la part de De Zerbi. « Je suis un déçu de De Zerbi. En début de saison, je disais qu’il fallait lui laisser du temps, que c’était l’école Guardiola et je pensais qu’il allait instaurer un style de jeu dans une équipe de qualité. Et il n’a pas trouvé la formule, il a tâtonné » a confié l’ancien député européen jeudi soir.

Une absence méritée ?

Présent également durant l’émission, Michel Moulin ne crie pas non plus au scandale devant l’absence du coach marseillais dans la liste (Luis Enrique (PSG), Liam Rosenior (Racing Club de Strasbourg), Adi Hutter (AS Monaco), Eric Roy (Brest) et Bruno Genesio (LOSC) ont été nommés). « Pour moi, De Zerbi a fait beaucoup d’erreurs tactiques. Pour moi, De Zerbi est en-dessous de Génésio » a déclaré l’ancien conseiller sportif du PSG.