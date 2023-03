Grosse surprise pour l’OM, il annonce du lourd

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Éliminé de la Coupe de France par Annecy, l’OM a dit adieu à ses chances de titre cette saison. La seule bonne nouvelle de la soirée, c’est la première en professionnel de François Régis Mughe qui a inscrit le but de l’égalisation à la dernière minute. Jean-Flaubert Nono, le directeur de l'école de football des Brasseries du Cameroun d’où vient l’attaquant marseillais, en a dit un peu plus sur le jeune olympien.

L’OM avait l’ambition de remporter la Coupe de France mais a fini par chuter dès les quarts de finale. Opposé à Annecy, Marseille s’est incliné à domicile face au 10ème de Ligue 2. Une désillusion énorme pour l’OM. Dans cette soirée cauchemardesque, la seule éclaircie est l’entrée en jeu presque décisive de François Régis Mughe.

Première en professionnel, premier but !

Entré en jeu dans les dernières minutes pour remplacer Jordan Veretout, blessé, Mughe a égalisé pour l’OM. Un but capital, sur le moment, qui l’a fait fondre en larmes. Alors qu’il jouait son premier match professionnel, François Régis Mughe a montré aux supporters de l’OM qui il était.

«La honte» : Colère à Marseille, le coupable «cataclysmique» est désigné à l’OM https://t.co/8CMZN6r2zV pic.twitter.com/w5bwWkEp3d — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

«J'espère que le public marseillais apprendra à le connaître»