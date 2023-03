«C’est un cauchemar» : Il annonce une catastrophe à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a une semaine, l'OM rêvait de doublé en remportant la Ligue 1 et la Coupe de France. Mais après la lourde défaite contre le PSG en championnat (0-3), le club phocéen s'est fait éliminer, là encore au Vélodrome, contre Annecy, dixième de Ligue 2. Pour Daniel Riolo, l'OM a donc tout perdu en quelques jours. Un cauchemar pour les Marseillais.

L'OM est en train de tout perdre. Alors que certains supporters marseillais rêvaient à un incroyable doublé, le PSG a d'abord repris ses distances en tête de la Ligue 1 en s'imposant au Vélodrome dimanche (3-0), et mercredi soir, c'est Annecy qui a anéanti les espoirs phocéens de remporter la Coupe de France. Daniel Riolo dresse donc un constat accablant.

«Tu perds tout»

« C'est pire qu'une semaine pourrie, c'est un cauchemar. Tu perds tout. Le peu d'espoir qu'il y avait pour le titre s'est écroulé. Derrière c'était beaucoup plus crédible de remporter la Coupe de France. Et là, ils font un match lamentable. Mais lamentable dans l'approche », lance l’éditorialiste de RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«C’est une faute professionnelle»