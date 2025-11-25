Greenwood - Violences conjugales : Nouvelle annonce hallucinante de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après l’avoir fait en conférence de presse lundi, Roberto De Zerbi a de nouveau évoqué l’affaire extra-sportive qui a forcé Mason Greenwood à poursuivre sa carrière ailleurs qu’en Angleterre. L’entraîneur de l’OM s’est dit « désolé de ce qu'il a dû vivre », alors que l’Anglais âgé 24 ans était accusé de violences conjugales par sa compagne.

À écouter Roberto De Zerbi, on pourrait presque croire que Mason Greenwood est victime d’une injustice. En 2022, alors qu’il évoluait encore à Manchester United, l’attaquant de l’OM avait été accusé de violences conjugales par sa compagne, Harriet Robson. Si les charges ont finalement été abandonnées, celle qui partage toujours la vie de l’Anglais âgé de 24 ans, avec qui elle a deux enfants, avait publié sur les réseaux sociaux des photos de son visage ensanglanté, ainsi qu’un enregistrement audio dans lequel on semble reconnaitre la voix de Mason Greenwood exigeant un rapport sans consentement.

« Je connais une personne complètement différente de ce qui peut être décrit en Angleterre » S’il ne « rentre jamais dans la vie privée des personnes », Roberto De Zerbi estime tout de même que son joueur a « payé le prix fort pour ce qui s’est passé », comme il l’a déclaré lundi en conférence de presse, à la veille de la rencontre de Ligue des champions entre l’OM et Newcastle. « Quand je le regarde, ça m’attriste ce qui lui est arrivé, parce que moi, je connais une personne complètement différente de ce qui peut être décrit en Angleterre. »