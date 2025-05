Greenwood : Son départ de l’OM est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La mèche est vendue sur les véritables intentions de Mason Greenwood. Evasif sur son avenir après la rencontre face au LOSC ce dimanche soir (1-1), l'attaquant anglais souhaiterait retourner en Angleterre afin de se rapprocher de sa famille. L'annonce a été faite par une source proche du joueur, dont le contrat avec l'OM expire en 2029.

A chaud, Mason Greenwood n’a pas souhaité répondre aux questions sur son avenir, préférant se concentrer sur les deux derniers matches de la saison. « La seule chose qui me préoccupe, c’est d’amener Marseille en Ligue des champions. Ce n’est pas si loin, c’est dans notre ligne de mire et tout dépend de nous, il reste deux matchs à jouer et deux victoires nous y mèneront et c’est ce que nous espérons faire » a confié l’attaquant de l'OM après le match face au LOSC (1-1). Mais son dossier pourrait être l’un des plus chauds de l’été.

Greenwood a le mal du pays

Comme l’a annoncé une source proche de Greenwood, le joueur voudrait se rapprocher de sa famille en Angleterre. Ce qui veut dire un départ de l’OM dans un avenir proche. « Quand Mason a quitté Manchester United pour la première fois, il aimait l'Espagne. Lui et Harriet ont déménagé à Madrid (Ndlr : Greenwood jouait à Getafe) et ils ont reconstruit leur vie là-bas. Il aimait le fait qu'il pouvait simplement jouer au football et que sa vie en dehors du terrain ne fasse pas l'objet d'une attention aussi intense qu'en Angleterre. Mason était aussi vraiment heureux de signer à Marseille et adorait vivre en France. Mais il est à l’étranger depuis près de deux ans et le bonheur de la nouveauté s’est estompée. La famille de Mason lui rend visite, mais il est très introverti et ses amis lui manquent » a-t-elle confié au Sun.

Le scandale est derrière lui ?

Persona non grata en Angleterre suite aux accusations de violence dont il avait fait l’objet, Greenwood serait prêt à prendre le risque. « Un retour dans le Nord-Ouest de l'Angleterre pourrait lui convenir, car il sent que la pression à laquelle il a été confronté auparavant s'est un peu atténuée et que les gens sont peut-être passés à autre chose » a déclaré cette source.