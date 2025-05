Greenwood - Rabiot : Le «scandale» qui fait halluciner l’OM

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La frustration règne à l’OM après l'absence de ses joueurs et de son entraîneur dans le palmarès des Trophées UNFP. Malgré leur belle saison, ni Mason Greenwood ni Adrien Rabiot ne figurent dans le onze-type, et Roberto De Zerbi n’était pas nominé comme meilleur entraîneur. Ce qui a touché Geronimo Rulli.

« Ça m’a fait du mal, vraiment du mal, a indiqué le portier de l’OM , interrogé par Téléfoot. Lucas Chevalier mérite son titre, mais ça m’a fait mal pour Mason (Greenwood) et Adrien Rabiot). Avec 21 buts pour l’un et 10 pour l’autre, ils méritaient leur place. » Amine Gouiri a quant à lui dénoncé un « scandale » dans les colonnes de L'Equipe.

« Un triple scandale »

« Moi, je vous dis, je le vois au quotidien, et c'est un très grand coach. C'est un scandale qu'il n'ait même pas été nommé aux Trophées UNFP. Pour tout le monde, c'est normal qu'il soit arrivé deuxième avec cet effectif, mais c'est sa première saison en Ligue 1, il ne connaissait pas le Championnat, il a une nouvelle équipe... Ce qu'il fait, c'est fort », a confié l’attaquant de l’OM, dénonçant aussi l’absence de ses coéquipiers Adrien Rabiot et Mason Greenwood : « C'est un triple scandale en fait. Comment on ne peut pas le mettre ? (Rabiot) La seule explication, c'est qu'au moment des votes, on était un peu moins bien. Mais la meilleure réponse, on l'a donnée sur le terrain. Adrien Rabiot est l'un des meilleurs milieux de Ligue 1 et il n'a pas besoin de trophée ou d'équipe-type pour le montrer. »