Greenwood - OM : Transfert validé à l’étranger

Accusé de violences conjugales par le passé, Mason Greenwood a pris ses distances avec l'Angleterre. D'ailleurs, le joueur de l'OM a entamé des démarches pour changer de nationalité sportive et représenter la Jamaïque. Mais pour Paul Gascoigne, tout le monde a le droit à une seconde chance. C'est pour cela que l'ancien international anglais réclame son retour en Premier League.

Les informations contradictoires se bousculent dans le dossier Mason Greenwood . Publiquement, l’attaquant a évoqué son désir de rester à l’ OM pour participer à la prochaine Ligue des champions . « J’espère être ici là saison prochaine et jouer la Ligue des Champions. Certains joueurs me disent à quel point jouer cette compétition à Marseille est quelque chose de spécial. Voir les matchs à guichets fermés en Ligue des Champions, ce sera quelque chose d’un autre niveau encore, je pense » avait lâché l’ancien de Manchester United. Mais selon des proches du joueur, contactées par The Sun, il aurait le mal du pays.

A en croire The Sun, Greenwood ne serait pas contre un retour en Premier League afin de se rapprocher de sa famille. Mais depuis les accusations de violences conjugales dont il a fait l’objet, l’attaquant de l’ OM est persona non grata. Mais pour Paul Gascoigne, Greenwood mérite de retourner en Angleterre.

« Donnez-lui une chance »

« S'il est parti à l'étranger, qu'il est plus à l'aise à son retour et avec les buts qu'il marque, alors oui, qu'il revienne. Je ne sais pas s'il a encore un passif. Mais si vous voulez parier sur lui, faites-le. Il faut lui donner sa chance, même si ce n'est que pour la moitié d'un match. Parfois, dans les matchs amicaux, vous pouvez jouer avec 11 joueurs en première période et 11 autres en deuxième période. Donnez-lui une chance » a confié l’ancien international anglais dans des propos rapportés par The Express Sport.