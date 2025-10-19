Greenwood - OM : Le coup de pression que personne n'a vu venir !

Ce samedi soir, l'OM n'a fait qu'une bouchée du Havre, l'emportant 6-2. Malgré tout, Roberto De Zerbi a piqué son groupe à l'issue de la rencontre. En effet, le coach de l'OM a affirmé que son équipe n'avait pas réalisé un grand match et que Mason Greenwood - auteur d'un quadruplé - aurait pu mieux faire.
Pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au Havre au Vélodrome ce samedi soir. Grâce à un quadruplé de Mason Greenwood, notamment, le club olympien s'est imposé 6-2.
OM-HAC : Greenwood a inscrit un quadruplé
Cette victoire contre Le Havre permet à l'OM de chiper la place de leader du championnat de France au PSG. Malgré tout, Roberto De Zerbi n'était pas pleinement satisfait après le coup de sifflet final d'OM-HAC.
«Greenwood peut faire plus»
Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi, Roberto De Zerbi s'en est pris à ses joueurs, et même à sa star Mason Greenwood. « On n’a pas été très brillants, quelques joueurs n’étaient pas au top de leur condition. (Mason Greenwood) peut faire plus », a balancé le coach de l'OM. Reste à savoir si la bande à Leonardo Balerdi fera mieux ce mercredi soir sur la pelouse du Sporting.