Greenwood - OM : Le coup de pression que personne n'a vu venir !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, l'OM n'a fait qu'une bouchée du Havre, l'emportant 6-2. Malgré tout, Roberto De Zerbi a piqué son groupe à l'issue de la rencontre. En effet, le coach de l'OM a affirmé que son équipe n'avait pas réalisé un grand match et que Mason Greenwood - auteur d'un quadruplé - aurait pu mieux faire.

Pour le compte de la huitième journée de Ligue 1, l'OM s'est frotté au Havre au Vélodrome ce samedi soir. Grâce à un quadruplé de Mason Greenwood, notamment, le club olympien s'est imposé 6-2.

OM-HAC : Greenwood a inscrit un quadruplé Cette victoire contre Le Havre permet à l'OM de chiper la place de leader du championnat de France au PSG. Malgré tout, Roberto De Zerbi n'était pas pleinement satisfait après le coup de sifflet final d'OM-HAC.