Greenwood - OM : La rupture est actée !

Malgré des bonnes prestations avec l’Olympique de Marseille depuis son arrivée à l’été 2024, Mason Greenwood n’est pas destiné à retrouver la sélection anglaise, ni même la Premier League. Depuis son affaire de violences conjugales, l’attaquant de 24 ans, qui affrontera Newcastle mardi, n’est plus le bienvenu outre-Manche.

Pour la première fois depuis son départ de Manchester United à l’été 2023, Mason Greenwood va affronter une équipe anglaise ce mardi, à l’occasion du match de Ligue des champions entre l’OM et Newcastle. Depuis son affaire de violences conjugales envers son ex-compagne, l’attaquant n’est plus le bienvenu en sélection anglaise, et ce ne sont pas ses bonnes performances avec l’Olympique de Marseille qui vont lui permettre de retrouver les Three Lions.

« Tant qu'il n'aura pas exprimé des regrets clairs, il ne pourra pas revenir jouer en Angleterre » Après avoir milité pour son départ de Manchester United, Natalie Burrell, fondatrice du fan-club de l'équipe féminine des Red Devils, n’a pas revu sa position à l’égard de Mason Greenwood. « Il n'a jamais admis qu'il s'était très mal comporté, comme s'il n'avait pas compris ce qu'on lui reproche, constate-t-elle, dans des propos accordés par L’Équipe. Tant qu'il n'aura pas exprimé des regrets clairs, il ne pourra pas, selon moi, revenir jouer en Angleterre, que ce soit pour l'équipe nationale ou pour un club de Premier League... »