Greenwood - OM : La fin réclamée en direct !

Une nouvelle fois buteur avec l'OM dimanche soir contre le FC Nantes, Mason Greenwood n'a pas pour autant brillé dans le jeu avec de nombreuses absences dans le match. D'ailleurs, en direct dans l'After Foot après la rencontre, Kevin Diaz a clairement indiqué qu'il fallait en finir avec Greenwood et qu'il aurait dû être remplacé dès la pause à l'OM.

Auteur d'une première saison XXL sous le maillot de l'OM sur le plan des statistiques (16 buts et 3 passes décisives en 26 matchs, toutes compétitions confondues), Mason Greenwood (23 ans) continue pourtant d'être fortement critiqué. L'attaquant anglais peine à convaincre de nombreuses observateurs dans le jeu, et certains comme Kevin Diaz lui reprochent notamment d'avoir des absences dans ses matchs avec l'OM.

« Il doit sortir »

En direct au micro de RMC Sport dans l'After Foot dimanche soir, Diaz a même expliqué que le match de Greenwood contre Nantes aurait dû se terminer dès la fin de la première période : « Greenwood est décisif aujourd'hui, mais avant d'être décisif, heureusement qu'il a le totem, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'il serait sorti, même peut-être à la mi-temps (…) Greenwood aujourd'hui il doit sortir. Aujourd'hui, il marque un but, mais il est mauvais. Il perd beaucoup de duels, il se précipite, il tente des frappes en dehors de la surface alors que ce n'était pas le jeu. Il a des qualités, mais s'il est à l'OM, c'est pas que à cause de ses affaires extrasportives, c'est aussi parce que c'est un joueur très inconstant, comme beaucoup de joueurs qui sont ailiers dans le football de haut niveau aujourd'hui », lâche-t-il sur l'attaquant anglais de l'OM.

« C'est le fléau... »

« Aujourd'hui Greenwood a énormément de qualité, beaucoup de potentiel, mais il manque de constance, il n'est pas assez bon dans l'équilibre qu'il apporte à une équipe, parce qu'il ne défend pas beaucoup. Il est capable d'un coup de génie, mais il est aussi capable de disparaitre pendant une heure, et malheureusement, c'est le fléau de tous ces joueurs qu'on dit frisson, qui sont capable de disparaitre pendant 90min, ils sont bons une minute dans le match et on leur donne le trophée d'homme du match. Malheureusement, c'est le football d'aujourd'hui. Mais pour l'OM, c'est un bon joueur, t'auras pas mieux. C'est un mec qui doit être beaucoup plus influent dans le jeu », poursuit Kevin Diaz. Voilà qui est clair...