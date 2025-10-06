Gouiri - Aubameyang : Le très gros coup de l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant l'été, l'OM a bouclé le retour de Pierre-Emerick Aubameyang après une saison en Arabie Saoudite. Par conséquent, le Gabonais offre une concurrence de poids à Amine Gouiri. Mais alors que la situation aurait pu devenir un gros problème, Roberto De Zerbi l'a parfaitement gérée comme le souligne Walid Acherchour.

En bouclant le retour de Pierre-Emerick Aubameyang un an après son départ en Arabie Saoudite, l'OM aurait pu s'acheter un problème compte tenu du fait qu'Amine Gouiri restait sur une excellente seconde partie de saison dernière. D'autant plus que l'éclosion de Robinio Vaz offre une nouvelle option à Roberto De Zerbi. Mais comme le souligne Walid Acherchour, le technicien italien a parfaitement géré la situation.

De Zerbi, la gestion parfaite « De Zerbi est aussi à féliciter, c’est le grand gagnant de ce mois de septembre. Depuis que les recrues sont arrivées, sa gestion est parfaite. Ce qu’il a mis en place dans des matchs très différents en s’adaptant aux qualités de son effectif et aux défauts des adversaires, c’est parfait », lâche-t-il au micro du Winamax FC, avant de poursuivre.