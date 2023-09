Gattuso fait déjà des ravages à l'OM

Hugo Chirossel

Alors que son arrivée a été officialisée mercredi dernier, Gennaro Gattuso va vivre sa première rencontre en tant qu’entraîneur de l’OM ce samedi, sur la pelouse de l’AS Monaco. Le tempérament du technicien italien diffère avec celui de son prédécesseur, Marcelino, et les joueurs ont déjà pu s’en rendre compte.

Une semaine après le départ de Marcelino, les joueurs de l’OM ont vu débarquer Gennaro Gattuso mercredi à la Commanderie. Après des passages à l’AC Milan, à Naples et à Valence, le technicien italien âgé de 45 ans s’est engagé jusqu’à la fin de la saison, avec une année supplémentaire en option en cas de qualification pour la Ligue des champions. En trois jours, les Olympiens ont déjà pu goûter à la méthode Gennaro Gattuso.

OM : Une date est annoncée pour le retour de Zidane https://t.co/l998xyl5Cy pic.twitter.com/QD4xvH8ME6 — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

La méthode Gattuso se fait déjà sentir à l’OM

Comme indiqué par L'Équipe , Gennaro Gattuso est quelqu’un de très tactile et il n’hésite pas à envoyer des coups de poing à ses joueurs. Pas pour les engueuler, mais plutôt pour les encourager et les féliciter. C’est sa manière de leur montrer qu’il est content et satisfait. Un style qui ne semble pas déranger les Olympiens. Ces derniers se sont amusés des méthodes du nouvel entraîneur de l’OM et de son tempérament plus « animal », en comparaison avec Marcelino.

Un style qui rappelle celui Tudor