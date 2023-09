OM : Il raconte la crise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM a vécu une dix jours très mouvementés, puisque son ancien entraîneur Marcelino a claqué la porte après seulement quelques matchs en raison d'un litige avec les supporters, ce qui a plongé le club dans la crise. Et Leonardo Balerdi, défenseur central de l'OM a évoqué cette période en conférence de presse.

L'OM n'est décidément pas un club comme les autres. La semaine dernière, Marcelino avait décidé de claquer la porte et ses fonctions d'entraîneur en raison de menaces proférées par certains supporters, contraignant ainsi la direction à se mettre en quête urgente d'un nouveau technicien. Le président, Pablo Longoria, a finalement décidé de rester dans ses fonctions après un moment de doute au coeur de cette crise, et il a fait le nécéssaire pour faire venir Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur, tentant ainsi d'insuffler une ère nouvelle pour tourner la page à l'OM.

« On a vécu des choses étranges »

Interrogé en conférence de presse vendredi après-midi, Leonardo Balerdi est revenu sur cette période de turbulences pour le vestiaire de l'OM : « On a vécu des choses étranges ces derniers jours, mais ce sont des choses qui arrivent dans les grands clubs. On est tous avec Gennaro Gattuso, on doit se concentrer sur ce nouveau départ, on est très enthousiastes », indique le défenseur central argentin, qui espère donc que la crise est désormais derrière le club.

« L'arrivée de Gattuso nous a donné un nouveau souffle»