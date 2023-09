Crise à l’OM : Il confirme des «choses étranges»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L'OM sort d'une grosse période de turbulences et d'une crise assez folle avec ses supporters, qui a d'ailleurs provoqué la démission surprise de Marcelino la semaine passée ainsi que l'arrivée de Gennaro Gattuso pour le remplacer. Leonardo Balerdi s'est confié à ce sujet.

Ça bouge à l'OM ! Marcelino avait décidé de claquer la porte la semaine dernière en raison de menaces proférées par certains supporters, et la direction a ainsi été plongée dans une crise sans précédent. Pablo Longoria, le président, a finalement décidé de rester en faisant venir Gennaro Gattuso au poste d'entraîneur, et l'OM va donc tenter de repartir du bon pied avec ce renouveau.

« On a vécu des choses étranges »

Interrogé en conférence de presse vendredi, Leonardo Balerdi s'est prononcé sur cette période de turbulences à l'OM : « On a vécu des choses étranges ces derniers jours, mais ce sont des choses qui arrivent dans les grands clubs. On est tous avec Gennaro Gattuso, on doit se concentrer sur ce nouveau départ, on est très enthousiastes », a indiqué le défenseur central argentin.

« Un nouveau souffle »