Crise à l'OM, ce joueur raconte comment en sortir

Jean de Teyssière

Samedi, l'OM se déplacera sur la pelouse de l'AS Monaco dans le cadre de la 7ème journée de Ligue 1. Les joueurs, désormais entraînés par Gennaro Gattuso devront rebondir le plus vite possible en Principauté après l'humiliation subie au Parc des Princes la semaine dernière face au PSG (0-4). Leonardo Balerdi, le défenseur argentin est revenu sur la crise de confiance que traversent les joueurs de l'OM et explique comment s'en sortir.

Le match face à l'AS Monaco pourrait finalement être un bon test pour Gennaro Gattuso et ses nouveaux joueurs. Une équipe qui réussit généralement bien à l'OM qui a déjà gagné 42 fois à Monaco dans son histoire et qui reste sur deux victoires consécutives en Principauté...

«Il y a une perte de confiance, on doit s'entraider»

Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur argentin de l'OM, Leonardo Balerdi évoque l'état de forme actuelle de son équipe : « Quand une équipe a du mal, n'arrive pas à trouver son jeu, ça peut contaminer tout le monde et donner des doutes. Il y a une perte de confiance, on doit s'entraider . »

«Il faut avoir un leader par ligne pour qu'on arrive à sortir de cette mauvaise passe»