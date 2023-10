Gattuso brise une excellente série à l’OM

Arnaud De Kanel

Nommé entraineur de l'OM dans la semaine, Gennaro Gattuso a dirigé son premier match samedi soir. Et ce n'était pas forcément un cadeau puisque l'entraineur italien et son équipe se déplaçaient sur la pelouse de l'AS Monaco. Les Olympiens se sont inclinés 3 buts à 2 et le mandat de Gattuso démarre donc pas une défaite. Ses prédécesseurs de l'ère McCourt ont connu plus de réussite.

Premier match et première défaite pour Gennaro Gattuso à l'OM. Choisi par Pablo Longoria pour pallier le départ de Marcelino afin de remettre l'OM en ordre de marche, l'Italien démarre son mandat par un revers sur la pelouse de Monaco. Après une entame parfaite avec l'ouverture du score d'Iliman Ndiaye, les Olympiens ont concédé l'égalisation par Maghnes Akliouche. Samuel Gigot avait ensuite redonné l'avantage à l'OM avant que Folarin Balogun vienne égaliser à nouveau. Au retour des vestiaires, Maghnes Akliouche a signé un doublé qui a donné la victoire à son équipe. Gattuso met donc fin à une belle série des entraineurs de l'ère Frank McCourt car ses récents prédécesseurs avaient parfaitement débuté.

Gattuso débarque à l’OM, le vestiaire lâche un aveu https://t.co/FPrTehKlkM pic.twitter.com/AMBhileMA1 — le10sport (@le10sport) October 1, 2023

Les débuts réussis de Sampaoli, Tudor et Marcelino

Les entraineurs défilent à vitesse grand V ces dernières années à l'OM. Mais sous la présidence de Pablo Longoria, ils ont tous remporté leur premier match en Ligue 1, à l'exception donc de Gennaro Gattuso. Le 10 mars 2021, Jorge Sampaoli avait fait chuter le Stade Rennais pour ses débuts grâce à une réalisation de Michael Cuisance. Igor Tudor lui avait succédé à l'été 2022 et le Croate avait également réussi ses débuts en match officiel puisque l'OM s'était imposé 4 buts à 1 contre le Stade de Reims. Enfin, Marcelino avait également démarré par une victoire contre les Rémois en août dernier (2-1). La belle série est stoppée nette et Gattuso se place donc dans la lignée de Rudi Garcia et André Villas Boas.

Garcia et Villas Boas ont manqué leurs débuts

Avant que Pablo Longoria ne prenne la présidence de l'OM, Rudi Garcia et André Villas-Boas étaient au manettes de l'équipe première. Pour son premier match de Ligue 1 avec le club phocéen, l'actuel coach du Napoli avait fait match nul sur la pelouse du PSG (0-0). André Villas Boas lui avait succédé et il s'était incliné pour sa première contre le Stade de Reims (0-2). Ce sont les seuls entraineurs de l'ère Frank McCourt, avec Gennaro Gattuso, à ne pas avoir remporté leur premier match de Ligue 1.