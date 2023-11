Galtier se lâche sur le nouvel homme fort de l’OM

Alexis Brunet

Depuis quelques semaines Javier RIbalta a quitté l'OM. Pablo Longoria a donc perdu son précieux binôme, mais il a tout de même toujours un allié de poids sur lequel s'appuyer. En effet, avec le départ de l'Espagnol, Stéphane Tessier est monté en grade, lui qui était arrivé en 2022 comme directeur administratif. Selon Christophe Galtier, le club phocéen ne s'est pas trompé avec Tessier.

L'OM est toujours un club dans lequel il se passe beaucoup de choses. Il y a quelques semaines, les relations étaient tendues, entre les supporters et les dirigeants. Pablo Longoria a pensé un moment à quitter son poste de président, mais il est finalement resté. Ce n'est pas le cas de Javier Ribalta, et Marcelino, qui ont tous les deux fini par quitter Marseille.

Tessier est monté en grade

Avec le départ de Javier Ribalta, c'est Stéphane Tessier qui est monté en grade. Présent au club depuis 2022, il était jusqu'à là directeur administratif. Il a récupéré les prérogatives sportives de l'Espagnol. Pour Christophe Galtier, qui a travaillé avec Tessier à Saint-Étienne, l'OM compte dans ses rangs un sacré bosseur, et un dirigeant qui arrive très souvent à obtenir ce qu'il veut. « Il travaille dix-huit heures par jour. Si tu lui demandes quelque chose pour améliorer le club en termes de joueurs ou d'infrastructures, il faut argumenter. Je lui ai dit qu'il fallait prendre Stéphane Ruffier pour nous permettre de franchir un cap, il a usé de plein d'intelligence pour parvenir à le convaincre de nous rejoindre et les présidents, de faire un effort sur ce joueur. » a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Equipe.

Un deal très original pour boucler un transfert à l'OM ? https://t.co/xjW0ai0gZZ pic.twitter.com/FdYCl7c0Q1 — le10sport (@le10sport) November 25, 2023

Teisser sait se montrer persuasif