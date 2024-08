Frustré, le nouveau joueur de l'OM Pierre-Emile Hojbjerg se lâche

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir ouvert le score, l’OM a finalement été tenu en échec par le Stade de Reims dimanche soir (2-2), en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Un match frustrant pour les Olympiens, qui ont eu les occasions pour faire le break en première période. C’est le constat fait par Pierre-Emile Hojbjerg, qui retient tout de même du positif de cette rencontre.

Le Stade de Reims est venu gâcher la fête. Pour la première de Roberto De Zerbi au Stade Vélodrome, l’OM a été tenu en échec par les Rémois dimanche soir (2-2), pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Menés au score en début de seconde période, les Olympiens ont réussi à limiter la casse grâce à Mason Greenwood, mais ce résultat reste frustrant.

«Seulement un point, c’est compliqué d’être content»

« C’est vrai qu’après le match, seulement un point, c’est compliqué d’être content. Il y a eu des choses maîtrisées. C’est difficile à accepter d’avoir un seul point. C’est la vérité aussi », a confié Pierre-Emile Hojbjerg au micro de DAZN. Par l’intermédiaire d’Elye Wahi, l’OM a pourtant eu les occasions afin de mener largement au score et se mettre à l'abri, ce que regrette le milieu de 29 ans, arrivé cet été en provenance de Tottenham.

«Avec les occasions qu’on a eu, c’est difficile à accepter»

« Je ne suis pas ici pour faire un rôle qui n’est pas naturel. Je suis ici pour apporter en tant que joueur et homme, pour aider les joueurs et les caractères. Chaque joueur doit donner ce qu’il peut. Seulement un point, c’est difficile d’être content. Il y a une part du jeu qu’on a maîtrisé très bien mais avec les occasions qu’on a eu, c’est difficile à accepter de ne prendre qu’un point. Le coach essaie de mettre les joueurs dans les positions où ils sont le mieux. Tous les jours on apprend. On est chanceux en tant que joueur de vivre cette atmosphère. Je sais qu’il y a une pression énorme. C’est important d’assumer cette pression », a ajouté Pierre-Emile Hojbjerg.