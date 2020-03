Foot - OM

OM : Quand Payet rend hommage à Zidane !

Publié le 27 mars 2020 à 15h50 par La rédaction

De nombreux amateurs de football associent un geste technique à certains génies du ballon rond. Si Ronaldinho possède sans aucun doute la virgule, Zinédine Zidane s’est notamment fait remarquer par l’utilisation de sa roulette. Dimitri Payet lui rend hommage.