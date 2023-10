Fiasco à l’OM, Riolo désigne le coupable

Hugo Chirossel

Après sa défaite sur la pelouse de l'AS Monaco samedi soir, l’OM pointe désormais à la 12e place au classement de la Ligue 1. Pour Daniel Riolo, le responsable des difficultés rencontrées par les Olympiens se nomme Pablo Longoria. Il estime que les nombreux changements opérés par le président marseillais en sont la cause.

Après la crise qui a touché le club il y a maintenant deux semaines, l’OM a enchaîné trois déplacements périlleux sur les pelouses de l’Ajax Amsterdam (3-3), du PSG (4-0) et de l’AS Monaco (3-2). Trois rencontres qui se sont soldées par un match nul et deux défaites, avec 10 buts encaissés au total. Les joueurs de l’OM doivent maintenant s’adapter à un nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso, arrivé pour pallier le départ de Marcelino.

Un échec de l'OM est confirmé au mercato https://t.co/zZimnx6sUn pic.twitter.com/3cRh6p5ic4 — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

«Je ne vois pas comment les joueurs ne peuvent pas avoir la tête à l’envers»

« C’est un chantier, et Gattuso honnêtement on ne peut pas le tenir responsable de quoi que ce soit », a déclaré Daniel Riolo, dans l’ After Foot sur RMC . « Après qu’on ait changé l’équipe cet été pour la donner à un entraîneur qui avait une idée assez précise, qui n’est déjà plus là et tout changer de nouveau… Je ne vois pas comment les joueurs ne peuvent pas avoir la tête à l’envers, ne peuvent pas être en perte de confiance et le responsable de ce bordel, c’est quand même le président, c’est lui qui met le club dans cette situation là. Comme on l’a souvent dit, tant que ça marche, cette méthode qui est pour le moins étonnante, de changer l’entraîneur et les joueurs aussi souvent, on met notre étonnement dans notre poche. Mais quand on voit que ça débouche sur un bordel comme ça, avec des joueurs complètement perdus et un nouvel entraîneur qui est déjà limite en hyper tension tellement il se rend compte qu’il va avoir beaucoup de taf . »

«L’été de Pablo Longoria n’est pas bon»