Un joueur galère à l’OM, il annonce une mauvaise nouvelle

Hugo Chirossel

Arrivé en fin de mercato en provenance de l’Inter Milan, Joaquin Correa est une déception pour le moment à l’OM et cela s’est une nouvelle confirmé samedi face à l’AS Monaco. L'international argentin peine à répondre aux attentes placées en lui et les propos du journaliste Simone Togna à son sujet risquent de ne pas rassurer les supporters marseillais.

« Il est en pleine adaptation, il change de pays, de championnat, il a besoin de temps de jeu pour s'adapter, il y a beaucoup plus d'espaces, c'est plus physique. Je connais ses qualités et je suis sûr qu'il va les montrer et aider l'équipe . » Présent en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Monaco, Leonardo Balerdi avait défendu son compatriote Joaquin Correa.

Des débuts compliqués à l'OM

Arrivé cet été en provenance de l’Inter Milan dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, l’international argentin (19 sélections) a une nouvelle fois livré une prestation décevante contre l’AS Monaco. Simone Togna, journaliste travaillant notamment pour Tuttosport et spécialiste de l’Inter Milan, a donné son avis sur Joaquin Correa et le bilan qu'il dresse n’est pas très rassurant pour l’OM.

«Trop souvent blessé, fragile même sur le plan émotionnel»