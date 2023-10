L’OM regrette déjà sa légende

Arnaud De Kanel

Les semaines se suivent et se ressemblent à l'OM. Comme face à l'Ajax (3-3) et au PSG (4-0), le club phocéen a encaissé au moins trois buts ce week-end, contre l'AS Monaco (3-2) cette fois-ci. Le portier olympien Pau Lopez est pointé du doigt tandis que dans le même temps, Steve Mandanda, légende de l'OM poussé vers la sortie la saison passée, brille avec le Stade Rennais.

Les temps sont durs à l'OM en ce moment. Le club phocéen est pénalisé par une défense aux abois et un gardien de but en totale perte de confiance. En trois matchs, Pau Lopez a donc encaissé 10 buts. Pourtant, il y a un an, l'OM possédait encore Steve Mandanda dans son effectif. Et Il Fenomeno montre actuellement au Stade Rennais qu'il avait encore sa place dans l'équipe de Gennaro Gattuso.

Pau Lopez à la peine et moqué par le Vélodrome

Pau Lopez symbolise bien le manque de confiance criant de cet OM version 2023-2024. Le gardien espagnol est de moins en moins décisif et ne dégage plus du tout de sérénité lorsque les joueurs adverses se rapprochent de la surface de réparation marseillaise. Il se fait même surnommer « Plot Lopez » par certains supporters comme le rapporte La Provence . L'OM aurait pu s'éviter ce problème si Steve Mandanda était resté.

Mandanda décisif avec Rennes