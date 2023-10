Punchline au Vélodrome, un joueur de l’OM est humilié

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, l'OM fait preuve d'une fébrilité défensive inquiétante illustrée par un Pau Lopez de moins en moins décisif. S'il reste très apprécié au sein du club, le portier espagnol commence à susciter l'exaspération des supporters qui ont renommé l'ancien gardien de l'AS Roma «Plot» Lopez...

Avec 11 buts encaissés en Ligue 1, et trois sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, l'OM fait preuve d'une fébrilité défensive inquiétante, résumée de façon parfaite lors des trois derniers matches durant lesquels les Marseillais ont pris 10 buts. Une série qui commence à être sérieusement préoccupante.

«Ses exploits sont aussi rares que la présence d’ours polaires dans le Sahara»

Et bien que la défense soit pointée du doigt, c'est bien Pau Lopez qui commence à susciter de plus en plus de crispations. « Ses exploits sont aussi rares que la présence d’ours polaires dans le Sahara », lance même un habitué du stade Vélodrome, visiblement dépité, dans les colonnes de La Provence .

Le Vélodrome s'agace de «Plot» Lopez

L'exaspération des supporters de l'OM a atteint un tel point que les supporters ont même trouvé un surnom peu flatteur au portier espagnol : «Plot» Lopez. Une façon de rappeler que le gardien marseillais est resté figé sur plusieurs buts encaissés ces dernières semaines, à l'image du coup franc d'Achraf Hakimi contre le PSG, ou encore des trois buts encaissés au premier poteau contre l'AS Monaco.