Eric Cantona à Marseille, le retour inattendu ?

Natif de Marseille, Eric Cantona avait dû quitter très tôt la cité phocéenne pour rejoindre l’AJ Auxerre et son centre de formation. Revenu quelques années plus tard pour jouer à l’OM entre 1988 et 1991, l’ancien international français garde un lien très fort avec Marseille. Au point de vouloir aujourd’hui y revenir y habiter…

L’histoire d’Eric Cantona restera à jamais liée à Marseille. Joueur de l’OM entre 1988 et 1991, le mythique attaquant a donc eu l’occasion de porter les couleurs de la ville qui l’a vu naitre. En effet, pour Cantona, tout a commencé au sein de la cité phocéenne. Il a toutefois fallu partir très vite pour rejoindre le centre de formation de l’AJ Auxerre. Alors qu’il est donc revenu une première fois à Marseille pour jouer à l’OM, voilà qu’Eric Cantona pourrait préparer un nouveau retour sur la Canebière.

« Là, j’ai envie d’y revenir ! » A l’occasion d’un entretien accordé ce vendredi à La Provence, Eric Cantona a évoqué son lien très fort avec Marseille. C’est alors qu’il a notamment fait savoir : « Marseille, ou on l’aime ou on la déteste. On peut aussi l’aimer et la détester en même temps. C’est une ville extraordinaire ! Je n’ai jamais vraiment quitté Marseille ? Je suis parti à 15 ans pour intégrer le centre de formation d’Auxerre. Je pars, je reviens… Là, j’ai envie d’y revenir ! Tourner à Marseille, c’est un privilège ! Revenir y habiter ? J’en ai envie ! On a passé du temps au Portugal. Je suis un voyageur ».