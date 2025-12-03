Discussion secrète à l’OM : De Zerbi annonce un gros coup !

Roberto De Zerbi a pris les rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille le 29 juin 2024. Depuis, quelques jeunes issus de l’académie du club ont émergé dans l’équipe première. Que ce soit Bilal Nadir, Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola qui a fêté sa première titularisation en Ligue des champions face à Newcastle la semaine dernière avec en prime une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang (2-0).
«Medhi, le petit est prêt»
Lancer Darryl Bakola en Ligue des champions était une idée qui trottait dans la tête de Roberto De Zerbi depuis un bon moment. C’est le discours tenu par Medhi Benatia invité de l’After Foot mardi soir. « Bakola qui commence titulaire contre Newcastle, personne ne l’a vu celui-là ? Le coach ça fait deux mois qui me dit : « Medhi, le petit est prêt » ».
«Darryl Bakola qui a 18 ans malgré ses qualités incroyables, a le droit de faire un match contre Newcastle et peut ne pas enchaîner»
Cependant, pour la réception du Toulouse FC quatre jours plus tard, Darryl Bakola était aux abonnés absents. Un choix tactique de Roberto De Zerbi ? Pas du tout selon le directeur du football de l’OM. « Pourquoi il n’enchaîne pas après ? Il avait mal au mollet, il a raté une séance. A l’Olympique de Marseille, Darryl Bakola qui a 18 ans malgré ses qualités incroyables, a le droit de faire un match contre Newcastle et peut ne pas enchaîner même s’il a été top. Il y a des joueurs derrière à ce que je sache ».