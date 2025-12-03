Discussion secrète à l’OM : De Zerbi annonce un gros coup !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi a pris les rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille le 29 juin 2024. Depuis, quelques jeunes issus de l’académie du club ont émergé dans l’équipe première. Que ce soit Bilal Nadir, Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola qui a fêté sa première titularisation en Ligue des champions face à Newcastle la semaine dernière avec en prime une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang (2-0).

Roberto De Zerbi a pris les rênes de l’effectif de l’Olympique de Marseille le 29 juin 2024. Depuis, quelques jeunes issus de l’académie du club ont émergé dans l’équipe première. Que ce soit Bilal Nadir, Robinio Vaz ou encore Darryl Bakola qui a fêté sa première titularisation en Ligue des champions face à Newcastle la semaine dernière avec en prime une passe décisive pour Pierre-Emerick Aubameyang (2-0).

«Medhi, le petit est prêt» Lancer Darryl Bakola en Ligue des champions était une idée qui trottait dans la tête de Roberto De Zerbi depuis un bon moment. C’est le discours tenu par Medhi Benatia invité de l’After Foot mardi soir. « Bakola qui commence titulaire contre Newcastle, personne ne l’a vu celui-là ? Le coach ça fait deux mois qui me dit : « Medhi, le petit est prêt » ».