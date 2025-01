Deschamps n'a rien demandé, l'OM lui envoie un joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première partie de saison intéressante, malgré quelques blessures, Quentin Merlin fait partie des espoirs français à son poste. Roberto De Zerbi est d'ailleurs très satisfait par son joueur, au point qu'il estime qu'il peut très bien prétendre à l'équipe de France s'il poursuit sur lancée. Il évolue toutefois à un poste où la concurrence est rude.

Pour sa première conférence de presse de l'année, Roberto De Zerbi s'est projeté sur la seconde partie de saison pour l'OM en faisant le bilan notamment de ses joueurs. A commencer par Quentin Merlin. L'ancien latéral gauche du FC Nantes a réalisé une première partie de saison, au point que son coach n'écart pas l'hypothèse de le voir prochainement en équipe de France, bien qu'à ce poste, Didier Deschamps soit déjà bien fourni.

Une offre de 25M€ pour Pereira ? L'OM relance la piste d'un international brésilien, mais un club de son pays joue les trouble-fêtes ⚽️

➡️ https://t.co/1cDZi9jx0L pic.twitter.com/FxTBrhDmFG — le10sport (@le10sport) January 3, 2025

De Zerbi verrait bien Merlin en équipe de France

« Il n'est pas encore à 100% et je ne veux pas prendre de risque avec lui. Ulisses Garcia va mieux, mais Merlin pour l'instant joue très bien, il faut qu'il ait pour objectif l'Equipe de France. Je ne sais pas si Didier Deschamps l'appellera, ce n'est pas mon travail, mais il doit avoir cette ambition et être plus complet quand il attaque et qu'il défend. Il est un joueur important », lâche le coach marseillais devant les médias.

Merlin conscient des progrès à réaliser

D'ailleurs, Quentin Merlin a été interrogé sur ses axes de progression afin de, pourquoi pas, prétendre à une place en équipe de France. « Il faut que je concède moins de vagues, que je gagne plus de un contre un, mon positionnement des épaules. J'ai des lacunes défensivement, je le sais, il faut que je travaille ça, je fais beaucoup de vidéo par rapport à ça. Je dois être proche de mon adversaire, ne pas le laisser prendre de vitesse », concède le joueur de l'OM.