Deschamps : L’appel pour signer à l’OM

Ancien international français et membre des Girondins de Bordeaux, Benoît Trémoulinas a révélé qu'il aurait pu signer à l'OM au début des années 2010. A la tête du club phocéen, Didier Deschamps l'avait sollicité avant de finalement opter pour Jérémy Morel. Désormais sur La Chaîne L'Equipe, il est revenu sur l'appel de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France.

Le transfert avorté à l'OM

« Je commence à me poser des questions, à me demander si ce n’est pas la fin d’un cycle. On me propose l’OM quand Morel signe à Marseille en 2011. On était en concurrence pour prendre le poste. Deschamps et Anigo m’avaient appelé » a confié Trémoulinas.