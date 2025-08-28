Départ de Rabiot - OM : C'est terminé, l'énorme surprise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM était proche de finaliser le recrutement de Dani Ceballos pour renforcer son milieu de terrain. Le club phocéen s’était rapproché d’un accord avec le Real Madrid. Mais coup de tonnerre, la presse espagnole et française a annoncé que le joueur souhaitait rester dans la capitale espagnole pour tenter de gagner sa place sous les ordres de Xabi Alonso.

L’OM cherche à renforcer son milieu de terrain pour compenser le départ d'Adrien Rabiot, et Dani Ceballos est vite apparu comme une cible prioritaire. Le club phocéen s’était récemment rapproché d’un accord avec le Real Madrid pour un prêt avec option d’achat. Il faut dire que l’international espagnol, en manque de temps de jeu en Liga, se serait posé des questions sur une possible venue à l’OM cet été.

Le coup Ceballos salué Pour Vincent Duluc, le recrutement de Ceballos aurait été un formidable coup pour l’OM. « C’est un bon coup. Ceballos est un vrai bon joueur. Je me rappelle de ses années à Arsenal, il est créatif, soyeux, subtil. Je serais content de le voir en Ligue 1 » a-t-il lâché sur le plateau de L’Equipe du Soir.