Départ avorté : La souffrance d’un buteur de l’OM !

Pierrick Levallet

Amine Gouiri est maudit avec la CAN. Cet hiver, l’attaquant de l’OM va manquer la compétition africaine avec l’Algérie à cause de sa blessure à l’épaule. Le joueur de 25 ans a d’ailleurs fait part de sa peine à ce sujet, même s’il espère pouvoir retrouver ses pleines capacités d’ici la Coupe du monde 2026.

Décidément, Amine Gouiri est maudit. Après avoir déjà manqué une CAN, le buteur de 25 ans va en rater une seconde cet hiver. Gravement blessé à l’épaule en octobre, l’attaquant de l’OM ne sera pas du voyage au Maroc avec l’Algérie. L’ancien de l’OL et du Stade Rennais s’est d’ailleurs livré sur le sujet.

«Je vais manquer une deuxième CAN» « J’ai manqué la dernière à cause d’une blessure. Et là, je vais manquer une deuxième CAN. C’est la vie. Je voulais faire l’opération plus tôt mais je ne pouvais pas. On doit être patients. J’espère que ce sera un bon choix pour l’avenir et que je pourrai être prêt pour la Coupe du monde » a confié Amine Gouiri au micro de BeIN Sports.