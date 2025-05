Départ à l'OM : Le message surprise... d'Italie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pour la deuxième semaine consécutive, l'OM est en stage à Rome afin de mener à bien la mission Ligue des champions par une cohésion totale entre le staff technique et le vestiaire du club marseillais. Il ne faudrait d'ailleurs rien toucher au projet, alors que Roberto De Zerbi est annoncé à l'AC Milan, d'après Valentin Rongier.

A l'Olympique de Marseille, un nouveau projet s'est mis en place depuis la nomination de Medhi Benatia, depuis promu directeur du football, au poste de conseiller sportif du président Pablo Longoria en novembre 2023. Roberto De Zerbi a entre temps hérité du groupe marseillais à la dernière intersaison en signant un contrat de trois ans.

«On sait comment est le foot professionnel aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements»

Et depuis ? La politique sportive est claire et va dans le sens de Roberto De Zerbi au moins jusqu'à l'expiration de son contrat. Pourtant, la presse transalpine fait part d'un retour au pays pour le coach italien avec l'intérêt de l'AC Milan. Mais il ne faut rien toucher selon Valentin Rongier.

« Sans rentrer dans les détails de l'avenir de chacun. Est-ce que c'est important que l'OM garde une stabilité ? Qu’on valide le fait que cette année est censée être le début d'un projet ? C'est très important. Après, on sait comment est le foot professionnel aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements. Mais pour moi, le projet sur trois ans, c'est important de le faire parce qu'on apprend à connaître les personnes avec qui on travaille, on sait ce que les gens attendent de nous ».

«C'est ce qui fait la différence sur le moyen long terme»

Au micro de RMC en interview avec le journaliste Florent Germain pendant le ritiro à Rome, le milieu de terrain de l'OM espère que la continuité générée par ce projet à moyen terme portera ses fruits pour tirer le meilleur de l'effectif marseillais. « Créer cette continuité au quotidien, que ce soit dans les entraînements, dans les matchs, dans la rotation de l'effectif, que quand il y en a un qui rentre, il sait exactement quoi faire parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, etc… Pour moi, c'est ce qui fait la différence sur le moyen long terme ». Un changement d'entraîneur ou de projet aurait donc des répercussions dramatiques...