OM : Le scandale désamorcé par Pierre Ménès !

A quelques jours de la cérémonie des Trophées UNFP, on connait désormais les 5 nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. Une liste dans laquelle ne figure toutefois pas Mason Greenwood. De quoi provoquer un scandale chez les supporters de l’OM. Mais voilà qu’aux yeux de Pierre Ménès, cela n’est pas si choquant que cela.

Lors des 5 dernières cérémonies des Trophées UNFP, le titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 est à chaque fois revenu à Kylian Mbappé. Ce dernier n’est aujourd’hui plus au PSG et c’est donc un nouveau nom qui va lui succéder au palmarès. Mais qui ? Les 5 nommés pour ce titre sont Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Désiré Doué ainsi que Rayan Cherki.

« Ce sont les joueurs qui votent »

Deuxième meilleur buteur de la Ligue 1, Mason Greenwood ne fait donc pas partie de cette liste. Est-ce justifié ou non ? Aux yeux des supporters de l’OM, comme Adrien Rabiot, l’Anglais aurait dû y être. Un avis loi d’être partagé par tout, à l’instar de Pierre Ménès. « Ce sont les joueurs qui votent. Il n’y a pas de journalistes, ce sont les joueurs. Tu as les joueurs qui votent pour ceux qui aiment et tu as les joueurs qui s’en foutent et qui votent n’importe quoi », a-t-il d’abord confié sur Youtube.

« Je ne trouve pas que l’absence de Greenwood soit un scandale »

Pierre Ménès a ensuite poursuivi, étant plus étonné par la présence de Désiré Doué (PSG) que l’absence de Mason Greenwood (OM) parmi les 5 nommés au titre de meilleur joueur de la saison en Ligue 1 : « C’est vrai que dans les 5 nommés il y a 4 joueurs du PSG. C’est un peu étonnant d’y retrouver Désiré Doué, dans la mesure où il est titulaire depuis 6 mois. Mais je ne trouve pas que l’absence de Greenwood soit un scandale ».