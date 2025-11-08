De Zerbi - OM : Le tacle inattendu de Pierre Ménès !

La défaite face à l’Atalanta en Ligue des Champions (0-1), a réveillé la crise à l’Olympique de Marseille, avec la réception de Brest ce samedi qui est très attendu. Tout comme l’entraineur Roberto De Zerbi, dont la communication est de plus en plus critiquée.
Il y a encore quelques semaines, tout allait bien à Marseille. Mais comme souvent, ça a basculé après quelques désillusions et c’est le cas en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Les débats sont donc relancés autour de l’OM et surtout autour de Roberto De Zerbi...
« Ça cause beaucoup sur l’OM en ce moment »
Car depuis quelques temps, l’entraineur de l’OM commence à s’attirer de plus en plus de critiques, avec une communication pas toujours comprise. « Ça cause beaucoup sur l’OM en ce moment. Et pas en bien » a analysé Pierre Ménès, via son compte X.
« La com hystérique et hors sol de De Zerbi ne donne aucune visibilité »
« Après il reste très difficile de juger une équipe qui compte autant de blessés (comme Paris, Monaco ou Nice) mais la com hystérique et hors sol de De Zerbi ne donne aucune visibilité » a estimé l’ancien consultant de Canal+, qui n’a jamais été un grand fan de la méthode adoptée par Roberto De Zerbi à l’OM.