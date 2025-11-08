De Zerbi - OM : Le tacle inattendu de Pierre Ménès !

Axel Cornic

La défaite face à l’Atalanta en Ligue des Champions (0-1), a réveillé la crise à l’Olympique de Marseille, avec la réception de Brest ce samedi qui est très attendu. Tout comme l’entraineur Roberto De Zerbi, dont la communication est de plus en plus critiquée.

Il y a encore quelques semaines, tout allait bien à Marseille. Mais comme souvent, ça a basculé après quelques désillusions et c’est le cas en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Les débats sont donc relancés autour de l’OM et surtout autour de Roberto De Zerbi...

« Ça cause beaucoup sur l’OM en ce moment » Car depuis quelques temps, l’entraineur de l’OM commence à s’attirer de plus en plus de critiques, avec une communication pas toujours comprise. « Ça cause beaucoup sur l’OM en ce moment. Et pas en bien » a analysé Pierre Ménès, via son compte X.