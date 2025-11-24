De Zerbi : L'OM est en danger !

Axel Cornic

Après avoir remonté la pente en Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’apprête à faire son grand retour en Ligue des Champions. Et la victoire est obligatoire, avec Newcastle qui se présente au stade Vélodrome pour défier Roberto de Zerbi et sa grande star de l’attaque, Mason Greenwood.

Avec une seule victoire en quatre matchs, l’OM doit absolument redresser la barre lors de quatre prochaines journées de Ligue des Champions. Et ça commence dès ce mardi soir, avec le gros défi qui attend les Marseillais face à Newcastle.

« Une partie du plan consistera à essayer d'arrêter leurs joueurs offensifs » Présent en conférence de presse à la veille de ce match, le coach des Magpies a déjà lancé les hostilités, assurant avoir un plan pour arrêter l’OM et Mason Greenwood. « Une partie du plan consistera à essayer d'arrêter leurs joueurs offensifs et Mason Greenwood est l'un des meilleurs qu'ils aient » a déclaré Eddie Howe.