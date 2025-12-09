De Zerbi annonce un gros renfort à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Absent de dernière minute, Pierre-Emile Hojbjerg n’a pas participé à la défaite de l’OM sur la pelouse du LOSC (1-0) vendredi dernier. L’international danois ne sera pas absent très longtemps, puisque Roberto De Zerbi a annoncé ce lundi en conférence de presse qu’il pourra jouer mardi contre l’Union Saint-Gilloise en Ligue des champions.

Après un match très décevant perdu face au LOSC (1-0) vendredi dernier, l’OM se prépare à retrouver la Ligue des champions. Il y a deux semaines, les Olympiens se sont imposés contre Newcastle (2-1) et seront opposés à l’Union Saint-Gilloise mardi, une équipe qui compte le même nombre de points qu’eux au classement (6).

De Zerbi annonce le retour d’Hojbjerg Une rencontre très importante pour l’avenir de l’OM en Ligue des champions, qui recevra ensuite Liverpool avant de se déplacer sur la pelouse du Club Bruges. Bonne nouvelle pour Marseille, Roberto De Zerbi a annoncé un retour important ce lundi en conférence de presse à la veille de jouer contre l’Union Saint-Gilloise.