Clash à l'OM : «J'ai beaucoup souffert», il balance après son transfert !

En guerre avec l'OM, Chancel Mbemba a été mis au placard pendant toute la saison 2024-2025. En fin de contrat le 30 juin dernier, l'international congolais s'est engagé librement et gratuitement en faveur du LOSC. A Lille depuis le 1er septembre, Chancel Mbemba est revenu sur son passage à l'OM, et il a avoué qu'il avait « beaucoup souffert » à Marseille.
Après une altercation avec Ali Zarrak, Chancel Mbemba a été mis à pied par l'OM il y a un peu plus d'un an. Ayant refusé de quitter Marseille lors du mercato estival 2024, l'international congolais est resté au placard pendant toute la saison dernière.
Mbemba a porté plainte contre l'OM
En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OM, Chancel Mbemba s'est engagé librement et gratuitement en faveur du LOSC le 1er septembre. Et à en croire L'Equipe, le défenseur central de 31 ans aurait porté plainte contre le club marseillais, et ce, pour harcèlement moral.
«Il faut chercher mon avocat»
Présent en conférence de presse ce vendredi, Chancel Mbemba a été interrogé sur sa plainte à l'encontre de l'OM. Toutefois, la recrue du LOSC a refusé de répondre à cette question, se contentant de revenir sur son passage difficile à Marseille. « Ce n’est pas le sujet. Désolé, il faut chercher mon avocat, moi je suis concentré sur le foot, mais j’ai souffert, j’ai beaucoup souffert », a confié Chancel Mbemba.