Clash à l'OM : «J'ai beaucoup souffert», il balance après son transfert !

Amadou Diawara

En guerre avec l'OM, Chancel Mbemba a été mis au placard pendant toute la saison 2024-2025. En fin de contrat le 30 juin dernier, l'international congolais s'est engagé librement et gratuitement en faveur du LOSC. A Lille depuis le 1er septembre, Chancel Mbemba est revenu sur son passage à l'OM, et il a avoué qu'il avait « beaucoup souffert » à Marseille.

Après une altercation avec Ali Zarrak, Chancel Mbemba a été mis à pied par l'OM il y a un peu plus d'un an. Ayant refusé de quitter Marseille lors du mercato estival 2024, l'international congolais est resté au placard pendant toute la saison dernière.

Mbemba a porté plainte contre l'OM En fin de contrat le 30 juin 2025 avec l'OM, Chancel Mbemba s'est engagé librement et gratuitement en faveur du LOSC le 1er septembre. Et à en croire L'Equipe, le défenseur central de 31 ans aurait porté plainte contre le club marseillais, et ce, pour harcèlement moral.