Bagarre Rabiot-Rowe : Un joueur de l’OM dénonce une grosse fake news !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Geronimo Rulli a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait envisagé de quitter l’Olympique de Marseille à la suite de la fameuse bagarre impliquant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Un incident que regrette encore le portier argentin.
« Je n'étais pas dans les vestiaires, mais jamais dans ma vie, je n'ai vu des personnes sortir d'un vestiaire avec le visage complètement blanc, et complètement défiguré. » Invité de France Inter en début de semaine, Pablo Longoria, président de l’OM, a encore utilisé des mots forts pour revenir sur l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe survenue à l’issue de la 1ère journée de Ligue 1 à Rennes. Alors que les deux joueurs ont depuis quitté Marseille, Geronimo Rulli s’est également prononcé sur l’incident ce vendredi en conférence de presse.
« Je ne suis pas content »
« Quand on perd deux partenaires... Je ne suis pas content. C'est dans le passé maintenant. Ce sont deux très belles personnes, ils ont trouvé un nouveau club. On continue à avancer. Ça a été dur, douloureux pour nous mais c'est derrière nous, on doit regarder devant », a confié le portier de l’OM.
« C'était un mensonge »
Et Rulli en a également profité pour démentir l’information selon laquelle il aurait songé à quitter l’OM après cette bagarre. « Je n'ai jamais pensé à partir, a fait savoir l’Argentin. C'était un mensonge, je ne sais pas qui a dit ça. »