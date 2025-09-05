Changement de taille à l'OM : Le coup de tonnerre réclamé à De Zerbi !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Resté à l’OM cet été malgré des rumeurs de départ, Leonardo Balerdi vit un début de saison compliqué. Promu capitaine l'année dernière, l’Argentin peine à assumer son rôle et multiplie les erreurs, au point de voir sa place menacée par les nouvelles recrues. Les critiques s’accumulent, notamment celles de Thomas Bonnavent, très tranchant sur son cas.

Leonardo Balerdi avait choisi la stabilité. Courtisé par la Juventus, le défenseur central argentin est resté à l’OM cet été. Capitaine, le joueur est perçu comme le relais de Roberto De Zerbi sur le terrain et guider une équipe marseillaise en pleine transition. Mais les promesses estivales se sont rapidement heurtées à la réalité. Dès les premières journées de Ligue 1, Balerdi a montré des signes de fébrilité inquiétants, à l’image de son erreur grossière face à l’Olympique Lyonnais, où une passe ratée a entraîné l’expulsion de CJ Egan-Riley et précipité la défaite de l'OM. L’Argentin semble loin de son meilleur niveau, celui entrevu par séquences lors de la saison précédente.

Un cadre de l'OM en grand danger ? Plus problématique encore : sa légitimité en tant que capitaine est désormais questionnée. Avec les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd à l'OM, la concurrence est réelle et met Balerdi en danger. Certains observateurs estiment que son statut n’est plus tenable et qu’il risque de glisser sur le banc si la situation ne s’améliore pas. C'est l'avis notamment de Thomas Bonnavent.