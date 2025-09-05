Changement de taille à l'OM : Le coup de tonnerre réclamé à De Zerbi !

Resté à l’OM cet été malgré des rumeurs de départ, Leonardo Balerdi vit un début de saison compliqué. Promu capitaine l'année dernière, l’Argentin peine à assumer son rôle et multiplie les erreurs, au point de voir sa place menacée par les nouvelles recrues. Les critiques s’accumulent, notamment celles de Thomas Bonnavent, très tranchant sur son cas.
Leonardo Balerdi avait choisi la stabilité. Courtisé par la Juventus, le défenseur central argentin est resté à l’OM cet été. Capitaine, le joueur est perçu comme le relais de Roberto De Zerbi sur le terrain et guider une équipe marseillaise en pleine transition. Mais les promesses estivales se sont rapidement heurtées à la réalité. Dès les premières journées de Ligue 1, Balerdi a montré des signes de fébrilité inquiétants, à l’image de son erreur grossière face à l’Olympique Lyonnais, où une passe ratée a entraîné l’expulsion de CJ Egan-Riley et précipité la défaite de l'OM. L’Argentin semble loin de son meilleur niveau, celui entrevu par séquences lors de la saison précédente.
Un cadre de l'OM en grand danger ?
Plus problématique encore : sa légitimité en tant que capitaine est désormais questionnée. Avec les arrivées de Benjamin Pavard et Nayef Aguerd à l'OM, la concurrence est réelle et met Balerdi en danger. Certains observateurs estiment que son statut n’est plus tenable et qu’il risque de glisser sur le banc si la situation ne s’améliore pas. C'est l'avis notamment de Thomas Bonnavent.
De Zerbi se fait interpeller
« De Zerbi a eu un discours très clair l’année dernière, il entraîne au mérite. Maintenant, il doit porter son discours de courage et mettre son capitaine sur le banc parce que depuis le début de la saison, ça ne fonctionne pas. Il a déjà coûté 4 points en Ligue 1. Balerdi est un honnête joueur, un bon défenseur mais ce n’est pas un capitaine. Ce n’est pas un bon capitaine pour moi. Quand le bateau coule, il coule avec tout le monde. Sur la dynamique actuelle, avec tous les renforts qui sont arrivés cet été, Balerdi doit aller faire un tour sur le banc » a confié le journaliste sur le plateau de L'Equipe du Soir.