C’est l’hécatombe à l’OM, deux coups durs se confirment

Arnaud De Kanel

Très utilisés depuis la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM, Bamo Meïté et Jonathan Clauss ont connu un véritable coup d'arrêt durant la trêve en se blessant. Deux gros coups durs pour le coach olympien qui ne devrait pas pouvoir compter sur eux avant un bon moment.

Une hécatombe frappe l'OM ces derniers temps. Valentin Rongier, Jonathan Clauss, Bamo Meïté, Ismaila Sarr, Amir Murillo, Jean Onana et Bilal Nadir étaient indisponibles dimanche soir pour affronter le PSG tandis que Samuel Gigot et Leonardo Balerdi étaient tous deux diminués. Et concernant Meïté et Clauss, les nouvelles ne sont pas forcément bonnes.

OM - Gasset : L'inquiétude grandit à Marseille https://t.co/ZFr35F6NEF pic.twitter.com/io7Ya2yJMk — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Fin de saison confirmée pour Meïté ?

Blessé à l'entrainement après un choc avec Luis Henrique, Bamo Meïté ne devrait pas rejouer de la saison comme l'écrit RMC Sport . La blessure du polyvalent défenseur ivoirien est sérieuse comme le craignait l'OM.

Clauss encore loin du retour